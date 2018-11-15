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Solo Türk, yarın İskele semalarında uçacak

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Solo Türk, yarın İskele semalarında uçacak
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Solo Türk, yarın İskele semalarında gösteri uçuşu icra edecek.
İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gösteri uçuşu kararı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu arasında gerçekleşen görüşmede alındı.
Gösteri,  12.00-14.00 saatleri arasında İskele Belediyesi Halk Plajı’ndan izlenebilecek.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 35’inci yaşında İskele semalarında gerçekleşecek Solo Türk ekibinin gösterisinin İskele için gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi. 

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