banner411
banner69
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
19 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
91 0
 
Mola derbi ile bitecek
Mola derbi ile bitecek
183 0
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
238 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
45 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
49 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
41 0
banner449

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Değirmenlik'te iftar yemeği

banner27

Değirmenlik Düğün Salonu’na kurulan iftar çadırında, Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından pişirilen yemeklerin;yine Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte vatandaşlara dağıtılmasının ardından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde iftar yemeği yenildi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Değirmenlik'te iftar yemeği

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, Covid 19 salgını nedeniyle ilçelerde sürdürdüğü iftar yemeklerinin sonuncusu dün akşam Değirmenlik’te gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveirler’in eşi ile birlikte ev sahipliği yaptığı yemeğe Başbakan Ersin Tatar, Müsteşarları Suat Yeldener ve Kemal Deniz Dana, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve eşi, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Akın Gedikoğlu, Sivil Savunma Koordinatörü Mehmet Yılmabaşar ayrıca, Değirmenlik Belediyesi A.F.A.D Ekibi Sorumlusu İrfan Ünveren ile Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur da katıldı.

Değirmenlik Düğün Salonu’na kurulan iftar çadırında, Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından pişirilen yemeklerin;yine Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte vatandaşlara dağıtılmasının ardından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde iftar yemeği yenildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.