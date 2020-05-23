Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'ndan Değirmenlik'te iftar yemeği

Değirmenlik Düğün Salonu’na kurulan iftar çadırında, Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından pişirilen yemeklerin;yine Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte vatandaşlara dağıtılmasının ardından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde iftar yemeği yenildi

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, Covid 19 salgını nedeniyle ilçelerde sürdürdüğü iftar yemeklerinin sonuncusu dün akşam Değirmenlik’te gerçekleşti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karaveirler’in eşi ile birlikte ev sahipliği yaptığı yemeğe Başbakan Ersin Tatar, Müsteşarları Suat Yeldener ve Kemal Deniz Dana, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve eşi, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Akın Gedikoğlu, Sivil Savunma Koordinatörü Mehmet Yılmabaşar ayrıca, Değirmenlik Belediyesi A.F.A.D Ekibi Sorumlusu İrfan Ünveren ile Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur da katıldı.

Değirmenlik Düğün Salonu’na kurulan iftar çadırında, Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından pişirilen yemeklerin;yine Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi zabıta ekiplerinin birlikte vatandaşlara dağıtılmasının ardından, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde iftar yemeği yenildi.