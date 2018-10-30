banner107
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
83 0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
32 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
17 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
27 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
117 0
Puan kaçar
Puan kaçar
184 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
33 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
104 0
banner82
banner147

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018, yarın başlıyor

banner27

Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018, yarın başlıyor
banner192

Gemikonağı bölgesinde icra edilecek olan Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018, yarın saat 09.28’de Gemikonağı’nın 24 kilometre kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuna dayalı olarak saat 09.30 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde eş zamanlı olarak tüm ikaz sirenlerinin 30 saniye süreyle çalmasıyla başlayacak.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, sirenlerin çalınmasının ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, saat 10.00’da Başbakanlık Toplantı Salonu’nda tatbikata yönelik basına açıklaması yapacak.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:
“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı - 2018, 31 Ekim-01 Kasım 2018 tarihlerinde icra edilecektir.
Tatbikat senaryosu gereği, 31 Ekim Çarşamba günü saat 09.30 itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde eş zamanlı olarak tüm ikaz sirenleri 30 saniye süreyle çalıştırılacaktır.
Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2018 nedeniyle 31 Ekim 2018 tarihinde 09.30’da tüm yurtta sirenler çalıştırılacaktır. 
Tatbikat; 09.28’de Lefke-Gemikonağı’nın 24 kilometre kuzeyinde Richter ölçeğine göre 7.7 şiddetinde meydana gelen deprem senaryosuna dayalı olarak icra edilecektir. 31 Ekim 2018 günü saat 10.00’da KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, Başbakanlık Toplantı Salonu’nda tatbikata yönelik basına açıklamada bulunacak.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.