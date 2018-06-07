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Sinde Panayırı yarın başlıyor

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Sinde Panayırı yarın başlıyor
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İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği (İKSAD) tarafından düzenlenen Sinde Panayırı yarın başlıyor.

3 gün sürecek panayırda dans gösterilerinin yanı sıra,  Grup Frekans, Grup 90+5 ve Kurtalan Ekspres konserleri yer alacak.

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