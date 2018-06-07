İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği (İKSAD) tarafından düzenlenen Sinde Panayırı yarın başlıyor.



3 gün sürecek panayırda dans gösterilerinin yanı sıra, Grup Frekans, Grup 90+5 ve Kurtalan Ekspres konserleri yer alacak.