İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği (İKSAD) tarafından düzenlenen Sinde Panayırı yarın başlıyor.
3 gün sürecek panayırda dans gösterilerinin yanı sıra, Grup Frekans, Grup 90+5 ve Kurtalan Ekspres konserleri yer alacak.
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