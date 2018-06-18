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Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın kara safhası yarın Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, deniz safhası ise Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek.
BASIN BRİFİNGİ YARIN...
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın basın brifingi, yarın saat 09.00’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de yapılacak. Basın brifinginin ardından yer alacak tatbikatın kara safhası, yarın saat 11.00’de Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde gerçekleştirilecek.
Tatbikatın deniz safhası ise, Çarşamba günü Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında yapılacak. Tatbikatın deniz safhasını izleyecek basın mensuplarının saat 09.30’da Gazimağusa Limanı’nda hazır bulunmaları istendi.
 

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