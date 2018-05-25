Sanal Ortamda Siber Suçlarla Mücadele Konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) tarafından düzenlenen “Sanal Ortamda Siber Suçlarla Mücadele Semineri” kapsamında öğrenciler mali suçlar ve adli konularla ilgili bilgilendirildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Müfettiş Gülay Çekici, yasa dışı bahis oynayan kişilerin hesaplarını kullandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bankamatik kredi kartlarının kimseyle paylaşılmaması uyarısında bulunan Gülay Çekici, öğrencilerin yasa dışı bahis oynanan yerlerde çalışmalarının ciddi bir suç olduğunu da kaydetti. Çekici, sarhoşluk, uygunsuz tavır ve hareket, hırsızlık, sahte belge düzenleme gibi suçlardan bahsederek, bu suçların hapis cezasıyla sonuçlanabileceği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi. Müfettiş Gülay Çekici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olamamakla birlikte öğrencilerin kumar oynamasının suç olduğunu aktararak, “Kurallar insanların yaşam kalitesini arttırmak içindir. İnsanlar sadece suç olup olmaması ya da polise yakalanmamak için değil, hayatlarındaki refah için bu kurallara uymalıdırlar” dedi. Mali suçlar ve adli konularla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Çekici, bazı yasaların bilinmemesinin mazeret olamayacağını belirtti. Çekici, bu tür suçlara karışma sonucunda kişilerin aile hayatlarının kötüye gideceğini, maddi zararlara uğranacağını veya trafik kuralları çerçevesinde ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.