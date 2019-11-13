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Sağlık sigortalarında Near East Hayat ve Zirve Sigorta işbirliği

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Sağlık sigortalarında Near East Hayat ve Zirve Sigorta işbirliği

Near East Hayat ve Zirve Sigorta ortak sağlık projesi kapsamında Zirve Sigorta acentelerine “Sağlık Sigortalarında Near East Hayat ve Zirve Sigorta İş Birliği” konulu seminer düzenledi.

Golden Tulip Hotel Lefkoşa’da dün gerçekleşen seminere Zirve Sigorta’nın çalışan ve acenteleri katıldı. Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün’ün sunumuyla gerçekleşen seminerde, Near East Hayat ve Zirve Sigorta, yeni işbirliği modelini açıkladılar. Ayrıca, Sağlık Sigortaları konusunda  kapsamlı bir eğitim verildi.

Near East Hayat ve Zirve Sigorta arasında yapılan anlaşma gereğince, Near East Hayat’ın Zirve Sigorta için özel olarak hazırladığı sağlık sigortası ürünü Zirve Sigorta müşterilerine sunulacak.

Anlaşmaya göre; Zirve Sigorta Sağlık sigortalarının Poliçe yönetimi, Hasar yönetimi ve Network yönetimi, Near East Hayat tarafından yapılacak. Zirve Sigorta müşterileri için hazırlanmış olan özel paket, yatarak tedavileri kapsıyor. Bu ürünü almak isteyenlere bir hizmet kolaylığı olarak, Zirve sigorta tarafından poliçe basılabilecek. Müşterilere özel olarak hazırlanan sigortalı kartları ile de Near East Hayat’ın anlaşmalı sağlık kurumlarından hizmet alabilecekler. Poliçeler, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ve Yakın Doğu’nun diğer sağlık kurumlarında geçerli olacak.

Hızla gelişen ve önemli ölçüde büyüme potansiyeli olan Sağlık Sigorta pazarında lider olmayı hedefleyen Near East Hayat, hizmet kalitesiyle, sağlık sigortası ürünlerini halka sunabilmek için sektörde önemli atılımlar yapmaya devam ediyor. Bu amaçla, ada halkının sigorta ihtiyaçlarını yüksek kalite ve uygun maliyetlerle  topluma hizmet vermeyi misyon  edinenZirve Sigorta ile iş birliğine giderek, hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Near East Hayat’ın, her bütçeye uygun sağlık sigortası ürünleri, geniş ürün yelpazesi, Near East Bank ve Albank gibi geniş pazarlama kanalları ve satış gücü ile  Zirve Sigortanın sektördeki tecrübesinin ve uzmanlığının biraraya gelmesi  yeni bir sinerji oluşması açısından önemli bir işbirliği oldu.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, sunum öncesi konuşmasında;

“Poliçelerini Zirve’den alanların, ürün ve hizmet olarak Near East Hayat güvencesi ile bu ürüne sahip olacaklarını” ifade etti.

Zirve Sigorta Genel Müdürü Raif Çukurovalı’ yaptığı açılış konuşmasında seminer ve yeni iş birliği için şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs’ın sigortacılık alanında iyi ve kaliteli hizmet sunan Near East Hayat şirketi ile böyle bir işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Near East Topluluğu bünyesinde yer alan sağlık kurumlarında geçerli olacak bu ürünü müşterilerimize sunmak gayesiyle bu anlaşmayı yaptık.”

İki oturumlu olarak devam eden seminer, soru-cevap bölümüyle sonlandı. Ardından tüm katılımcılarla birlikte öğle yemeğine geçildi.

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