Ozanköy çocuk parkına 35 ağaç diktiler

Kıbrıs Rotaract Kulüpleri tarafından düzenlenen ortak proje kapsamında Girne Liman Rotaract Kulübü üyeleri, Girne Belediyesi işbirliği ile Ozanköy'de bulunan çocuk parkında ağaç dikti.

Girne Liman Rotaract Kulübü’nden yapılan açıklamada, ağaçlandırma projesi kapsamında Kıbrıs genelinde bulunan bütün Rotary ve Rotaract Kulüpleri tarafından ada genelinde çeşitli yerlerde 500’den fazla ağaç dikildiği, Girne Liman Rotaract Kulübü’nun sözkonusu projeye Girne Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları devam eden Ozanköy’de bulunan çocuk parkına 35 ağaç dikerek katkı koyduğu belirtildi. Dikilen ağaçlar arasında limon, selvi ve meyve ağaçlarının bulunduğu kaydedildi.