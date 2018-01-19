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Öğretmenle pazartesi yeni vekilleri eylemle karşılayacak

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Öğretmenle pazartesi yeni vekilleri eylemle karşılayacak
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),  yemin edecek milletvekillerinden anayasal haklarına yapılan saldırılar karşısında dik kurmalarını istemek amacıyla pazartesi günü meclis önünde eylem düzenliyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, eylem saat 10.00’da başlayacak.

Açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadelerini kullanıldı. 

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