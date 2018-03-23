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Öğrencilere su konusunda farkındalık aşılandı

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British Culture College öğrencileri pankartlar açarak su kullanımına dikkat çektiler

Öğrencilere su konusunda farkındalık aşılandı
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British Culture College  22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyerek hem çocukların su konusunda bilinçlenmesini sağlamak hem de farkındalık yaratmaya çalıştı. Gönyeli çemberinde sabah saatlerinde gerçekleşen etkinlikte British Culture College öğrencileri pankartlar açarak su kullanımına dikkat çektiler.

Burada hem öğrencilere hem basına kısa bir konuşma yapan British Culture College Müdür Muavini Mediha Koçer ​​​​​sularımızın her geçen gün bilinçsiz ve duyarsız kullanım sonucunda temizliğini kaybetmekte ve kirlenmekte olduğuna dikkat çekerek “Bunlarla birlikte küresel ısınma gibi nedenlerinde eklenmesi ile su kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmekteyiz” dedi.

Birer birey olarak herkese bir takım görevler düşmekte olduğunu söyleyen Koçer “Her bireyin küçük tedbirlerle yapacağı her bir damla tasarrufu kendi geleceğimize yatırım olacaktır” dedi.

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