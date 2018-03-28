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Öğrencilerden kanser hastalarına bağış

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Tepebaşı İlkokulu, “Kullanılmış Giysi Bağışı” isimli sosyal sorumluluk projesine katkıda bulundu

Öğrencilerden kanser hastalarına bağış
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde başlatılan “Kullanılmış Giysi Bağışı” isimli sosyal sorumluluk projesine Tepebaşı İlkokulu katkıda bulundu.

Okul idaresi toplanan kullanılmış giysileri Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e teslim etti.

 Okul Müdürü Ayşem Tomgüsehan teslimde yaptığı konuşmada kanser hastalarına yardım etmek için seferber olan okul öğrencilerine teşekkür etti ve her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de öğrencilere duyarlılıklarından dolayı  teşekkür etti. Kocaismail, giysilerle onlarca hastaya ilaç alınacağını da belirtti ve kampanyanın sürdüğünü söyledi.

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