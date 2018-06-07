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Neopilates, yoga workshopu düzenliyor

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Ülkemizde yedi yıl önce faaliyete geçen, pilates ve yoga severleri uzman kişilerle bir araya getirerek yoga ve pilates konusunda kişilerin daha bilinçli olmaları sağlamanın yanı sıra daha sağlıklı bir bedene ve yaşam tarzını onlara kazandırmak adına uğraş veren Neopilates, 9-10 Haziran tarihleri arasında önemli bir organizasyona imza atacak.

Neopilates, yoga workshopu düzenliyor
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Gün geçtikçe ülkemizde yoga ve pilatese artan ilgiyi de göz önüne alan Neopilates, 9-10 Haziran tarihlerinde Türkiye'de bu konuda çeşitli etkinliklerde bulunmuş ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde de görev almış olan Esra Taner'i adamıza getirerek iki gün boyunca Neopilates stüdyolarında yoga severlerle birlikte bir workshop düzenleyecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Evrim Özuyanık Uluç, yogayı adamızda sevilen bir spor haline getirmek ve daha fazla kitleye ulaştırmak adına çalıştıklarını ifade ederken; tüm yoga severleri bu etkinliğe katılmaya davet etti.

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