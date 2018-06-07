Neopilates, yoga workshopu düzenliyor

Gün geçtikçe ülkemizde yoga ve pilatese artan ilgiyi de göz önüne alan Neopilates, 9-10 Haziran tarihlerinde Türkiye'de bu konuda çeşitli etkinliklerde bulunmuş ve Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde de görev almış olan Esra Taner'i adamıza getirerek iki gün boyunca Neopilates stüdyolarında yoga severlerle birlikte bir workshop düzenleyecek.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Evrim Özuyanık Uluç, yogayı adamızda sevilen bir spor haline getirmek ve daha fazla kitleye ulaştırmak adına çalıştıklarını ifade ederken; tüm yoga severleri bu etkinliğe katılmaya davet etti.