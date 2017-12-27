Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Spor Dairesi’nin işbirliğinde, Afrodizyak Organizasyon ve kurum ve kuruluşların desteği ile yeni yıl öncesi “Mutlu Bir Çocuk İçin El Ele” sloganı ile Lefkoşa Surlariçi ve bölge çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi.





Komisyondan yapılan açıklamaya göre, “Çocuklarla Mutlu Bir Gün” temasıyla Afrodizyak Organizasyon tarafından planlanan etkinlik, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.



Etkinlik, yüz boyama ile başladı. Ardından YDÜ Sanat Kulübü Başkanı Ruşen Mert Amanat ve ekibinin Hacivat ve Karagöz yanında Meddah, Palyaço, ve Noel Baba gösterileriyle hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, daha sonra Konfeti Müzik Grubu, Eminegül Aygünler ve konserleriyle eğlendi. Etkinlikte tüm çocuklara kurumlar tarafından bağışlanan hediyeler takdim edildi.



Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Komisyon Üyesi Uzman Psikolog Serap Safer de etkinliğe katılarak, çocuklar ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadele konusunda başlattıkları mücadeleyi her yönü ile yükseltme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Ekonomik gelişmişlik yanında kişisel gelişmişliğin de çok önemli olduğuna işaret eden Karaokçu, bu nedenle Kişisel Gelişim Seferberliği ve “Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi Projesi’ni eş zamanlı olarak yürütmekte olduklarını vurguladı.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Lefkoşa Surlariçi’nde gerek madde bağımlılığı sorunu yaşayan çocuklar ve aileleri, gerekse risk altındaki çocukların eğitimi ve gelişimine en fazla katkı sağlayan kuruluş olduğuna işaret eden Karaokçu,“Bu kez Surlariçi’nde yaşayan ailelerin çocukları ile birlikte güzel bir gün geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla etkinlik düzenledik” dedi.



“Dini, dili, ırkı ve nereden geldiği ayrımı yapmadan bu çalışmaları yürütüyoruz” diyen Karaokçu, “Geleceğimiz olan çocuklara herkes destek olmalıdır” ifadelerini kulandı.