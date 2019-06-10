MOR-DER’den Mağusa sahilinde temizlik

MOR-DER üyeleri Mağusa sahilinde sürekli kirletilen sahillerin temiz tutulması için duyarlılık oluşturulması amacıyla dün sabah Bedi’s Plajı’ndan Venüs Hotele kadar olan sahil şeridinde temizlik yaptı

Ülkemizin önemli sivil toplum örgütlerinden olan Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MOR-DER) dün gerçekleştirdiği temizlik çalışmasıyla yine önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

MOR-DER olarak Mağusa sahilinde sürekli kirletilen sahillerin temiz tutulması için duyarlılık oluşturulması amacıyla dün sabah saat 07:30’te Bedi’s Plajı’ndan Venüs Hotele kadar olan sahil şeridinde temizlik kampanyası düzenledi.

MOR-DER tarafından etkinlikle ilgili sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

“MOR-DER olarak bugün sabah saatlerinde Bedi's Plajı'nda temizlik kampanyası düzenledik. Hem sūrekli kirletilen sahillerimize dikkat çekmek hem de çocuklarımızın farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediğimiz kampanyaya gençler ve çocukların katılımının fazla olması memnuniyet vericiydi. İskeleden başlayarak hem sahil hem iç taraflarda yaptığımız temizlikte 20 torbaya yakın çöp toplandı. Etkinliğe katılarak destek veren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'a ve Mormenekşe Muhtarı Saim Aytūrk'e de teşekkür ederiz.”