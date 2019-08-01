Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

33’üncüsü gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına 22’ncisi düzenlenen Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmasında, yaşları 18 ila 24 arasında değişen, 11 güzel adayı ve 11 erkek yarışmacı dereceye girmek için yarıştı

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün akşam yapıldı.

“Güzellikleri Yaşa ve Yaşat” sloganıyla, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu himayesinde 33’üncüsü gerçekleştirilen Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına 22’ncisi düzenlenen Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmasında, yaşları 18 ila 24 arasında değişen, 11 güzel adayı ve 11 erkek yarışmacı dereceye girmek için yarıştı.

Girne The Arkın Colony Otel – The Garden’de yer alan gecenin sunuculuğunu Misss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları Kurucu Başkanı Bülent Günkut ile KKTC eski güzellerinden Burcu Betin üstlendi.

Miss Kuzey Kıbrıs 2019 yarışmasında tacın sahibi, Şenel Bektaş olurken; Emine Keremoğlu ikinci, Cansev Yıldırım üçüncü, Elis Ertepınar dördüncü, Fatma Akançay beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Arkın Colony 2019 ödülü Buse Soydam’a verilirken, Miss Dostluk 2019 Güzeli ise Zehra Güçlügenç oldu.

Bay Kuzey Kıbrıs 2019 yarışmasında ise, Hüseyin Olgan Bay Kuzey Kıbrıs 2019 seçilirken; Murat Özseden ikinci, Nejdet İlginay üçüncü, Ergün Özyiğit dördüncü ve Yusuf Uçar ise beşinci oldu.

Bay Turizm Arkın Colony 2019 ödülünün sahibi, Murat Özseden olurken; Mahmut Baran ise, Bay Dostluk seçildi.