Lösemili çocuklar yararına kermes

Girne Belediyesi ve Girne Ada Lions Kulübü işbirliğinde lösemili çocuklar yararına Girne’de kermes düzenlendi.

Kermesten elde edilen gelir, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne, çocukların göz ve kulak muayeneleri için ihtiyaç duyulan otoskop ve oftalmaskop makinelerinin alımı için kullanılacak.

Kermeste, Girne Ada Lions Kulübü üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, yiyecek ve içecek, çeşitli hediyelik eşyalar, kitaplar ve bitki satışı yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sivil toplumla yerel yönetimlerin işbirliğinde güzel işlere imza atıldığını söyledi.

İhtiyaçlı gruplara destek olmalarının son derece önemli olduğunu dile getiren Güngördü, Çocuk Onkolojisi’nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik etkinliğe katkı koymaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Girne Ada Lions Kulübü Başkanı Perihan Tuğbay, kermesin gerçekleşmesine kaktı koyanlara teşekkür etti.