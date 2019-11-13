Lösemili çocuklar için dayanışma örneği

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle adından sıkça söz ettiren Merit Royal Hotel, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma yemeğine ev sahipliği yaptı.

Merit Royal Hotel sponsorluğunda 8 Kasım Cuma akşamı Merit Royal Premium Hotel Balo Salonu’nda gerçekleşen dayanışma yemeği yoğun bir katılımla saat 19.30’da başladı.

Gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların ihtiyaçları için kullanılacak

Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinden elde edilen gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Dayanışma yemeğinde satışa sunulan çekiliş kurdelaları ile kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için bağış toplandı. Geceye renk katan ve numaralı kurdelalar arasından yapılan çekilişte kazanan kişiye, Ressam Aşık Mene’nin Vakfa bağışladığı tablo hediye edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar, Kemal Saraçoğlu ismini yaşatmak üzere 18 yıldır böylesi anlamlı bir sürecin devam ettiriliyor olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, yemeğe katılanlara, Vakfın yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek “Kemal Saraçoğlu Vakfı daha da büyüyerek topluma daha da büyük hizmetler vermeye devam edecektir” dedi.

Dayanışma yemeğinin açılış konuşmasını yapan Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, Vakfa üye çocuk ve aileleri için bu gecenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan ve Vakfa her zaman destek veren Merit International Hotels and Resorts Yönetimine sonsuz teşekkürlerini sundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, sadece toplumdan gelen bağışlarla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, bu bağışlar sayesinde kanser sürecinde olan 79 üye çocuk ve ailesine tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.