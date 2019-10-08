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“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maraton kayıtları internetten de yapılabilir

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Geçtiğimiz yıl 6 binin üzerinde kayıt yapılan maratona katılmak ve LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkıda bulunmak isteyenler, kredi kartı ile www.lefkosamaratonu.com adresinden de hem Türkçe hem İngilizce menü ile online kayıt yapabilecek

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maraton kayıtları internetten de yapılabilir
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maraton kayıtları dün LTB binası önünde  başlarken, bu yıl ilk kez internet üzerinden de kayıt yapılabiliyor.

Geçtiğimiz yıl 6 binin üzerinde kayıt yapılan maratona katılmak ve LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne katkıda bulunmak isteyenler, kredi kartı ile www.lefkosamaratonu.com adresinden de hem Türkçe hem İngilizce menü ile online kayıt yapabilecek.

10 km ve 21 km için online kayıt yapacak katılımcılar için son kayıt tarihi 17 Ekim Perşembe saat 17.00 olarak belirlendi. Online kayıt yaptıran 10 km ve 21 km koşucuları göğüs numaralarını en geç 20 Ekim Pazar günü sabah 07.00’ye kadar LTB binası önünde kurulan online kayıt masalarından almaları gerekiyor.

10 km. kategorisinde yarışacak 16-18 yaş koşucuları ise kimlik kartı fotokopileri ve ailelerinden katılım onay belgesini getirmesi zorunlu olup bunu kayıt masalarına ibraz etmeleri gerekiyor.

“ÇOCUKLAR İÇİN KOŞUYORUZ”

Elde edilecek gelir LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacak.

20 Ekim Pazar 10 kilometre koşusu saat 07.30’da, 21 kilometre koşusu saat 07.45’de start alacağı maratonda 4 kilometrelik halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

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