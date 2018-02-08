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Lefke Doğa  Yürüyüşü pazar günü

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Lefke Doğa  Yürüyüşü pazar günü
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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği tarafından yürütülen  proje kapsamında tamamlanan yürüyüş yolunda doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefke Turizm Derneği ile işbirliğinde düzenlenen “Sakin Şehir Yeşil  Lefke Doğa  Yürüyüşü” 11 Şubat Pazar günü yapılacak.
Yürüyüş,  saat 09.00’da Lefke Atatürk Parkı’ndan başlayacak.

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