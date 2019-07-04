Larnakalılar, İskele’de buluştu

51. Geleneksel İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi düzenlendi.

Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısının dağıtıldığı gecede anılar yad edildi, keyifli saatler geçirildi

51. Geleneksel İskele Festivali, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde önceki gece yapılan Larnakalılar Gecesi ile devam etti.

11.’si düzenlenen gecede Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısı dağıtıldı.

Konuşmaların ardından 1958 – 69 yılları arasında Larnaka Türk Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Nizam, Dr. Sadi Hilmi ve Faik Genç ile 1975- 2014 yılları arasında İskele Belediye Başkanlığı yapan Haluk Garan, Temel Zeki ve Halil İbrahim Orun’a anı plaketleri takdim edildi.

Nizam, Hilmi, Genç, Garan ve Zeki’nin anı plaketleri hayatta olmadıkları için ailelerine verildi. Halil İbrahim Orun ise geceye katılarak aldığı anı plaketinden ötürü teşekkür etti.

Gecede Larnaka Kazası Köy Muhtarları Osman Civisilli, Rüstem İbrahim, Yusuf Ziya İlerici, Emir Hilmi Öztemiz, Hasan Öncül ve Hüseyin Bozkurt’a da plaket takdim edildi.

Merhum Hüseyin Bozkurt’un oğlu İsmail Bozkurt, tüm muhtarlar adına konuştu. “Vefa çok önemli bir duygu” diyen Bozkurt, vefayı kaybedenlerin çok şey kaybedeceğine dikkat çekti.

11. Larnakalılar Gecesi’nde sahneye Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları ve yönetimi de davet edildi. Kulüp Başkanı Rifat Berkel, bu yıl talihsizlikler yaşadıklarını ancak önümüzdeki yıl Süper Lig’de olacaklarının sözünü verdi.