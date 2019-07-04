 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
12 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
37 0
 
21 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
37 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
527 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
29 1
Klasikler slalom şov yaptılar
Klasikler slalom şov yaptılar
55 0
banner82

Larnakalılar, İskele’de buluştu

banner27

51. Geleneksel İskele Festivali’nde Larnakalılar Gecesi düzenlendi.

banner315
Larnakalılar, İskele’de buluştu
banner267

 

Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısının dağıtıldığı gecede anılar yad edildi, keyifli saatler geçirildi

51. Geleneksel İskele Festivali, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde önceki gece yapılan Larnakalılar Gecesi ile devam etti. 

11.’si düzenlenen gecede Larnakalılara özgü nohutlu pilav ve Acuva tatlısı dağıtıldı.

Konuşmaların ardından 1958 – 69 yılları arasında Larnaka Türk Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Nizam, Dr. Sadi Hilmi ve Faik Genç ile 1975- 2014 yılları arasında İskele Belediye Başkanlığı yapan Haluk Garan, Temel Zeki ve Halil İbrahim Orun’a anı plaketleri takdim edildi.

Nizam, Hilmi, Genç, Garan ve Zeki’nin anı plaketleri hayatta olmadıkları için ailelerine verildi. Halil İbrahim Orun ise geceye katılarak aldığı anı plaketinden ötürü teşekkür etti.

Gecede Larnaka Kazası Köy Muhtarları Osman Civisilli, Rüstem İbrahim, Yusuf Ziya İlerici, Emir Hilmi Öztemiz, Hasan Öncül ve Hüseyin Bozkurt’a da plaket takdim edildi. 

Merhum Hüseyin Bozkurt’un oğlu İsmail Bozkurt, tüm muhtarlar adına konuştu. “Vefa çok önemli bir duygu” diyen Bozkurt, vefayı kaybedenlerin çok şey kaybedeceğine dikkat çekti. 

11. Larnakalılar Gecesi’nde sahneye Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları ve yönetimi de davet edildi. Kulüp Başkanı Rifat Berkel, bu yıl talihsizlikler yaşadıklarını ancak önümüzdeki yıl Süper Lig’de olacaklarının sözünü verdi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.