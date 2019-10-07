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Kuir LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi’nin ikincisini düzenliyor

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Kuir Kıbrıs Derneği, Psikologlara Yönelik LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi’nin ikincisini düzenliyor.

Kuir LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi’nin ikincisini düzenliyor
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Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında psikologlara yönelik LGBTİ+ farkındalığı eğitiminin ikinci aşaması düzenlenecek. 

Eğitim, 20 Ekim Pazar günü 09.30-18.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nde gerçekleştirilecek.
   
İlk aşamasında cinsel yönelimler ve önyargıların ele alındığı eğitimin ikinci aşamasında ise cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet yeniden tayin süreci üzerine yoğunlaşması hedefleniyor. 

Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve hukukçu Faika Deniz Paşa tarafından verilecek eğitimin sonunda katılımcı psikologlardan gönüllü olanlarla ortak uzlaşı metni imzalanacak ve dernek dayanışma hattı kapsamında kullanılacak psikologlar havuzu oluşturulacak.

20 Ekim Pazar günü tam gün sürecek eğitimin ilk yarısında, temel kavramlar, cinsiyet kimliği değerlendirilmesi ve cinsiyet yeniden tayin süreçleri yasal açıdan ele alınacak. Bunun yanı sıra öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitimin ikinci yarısında ise bedensel değişim sürecine uygun terapi yaklaşımları ve vaka çalışmalarına yer verilecek.
 
Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, ilk eğitime gösterilen ilgi ve katılımın sevindirici olduğu ayrıca LGBTİ+ kapsayıcı psikolojik hizmetin dernek mücadelesi için önemine vurgu yaptı.  

Eğitime katılmak isteyen tüm psikologların en geç 11 Ekim Pazartesi saat 18:00’e kadar özgeçmiş (CV) ve niyet mektuplarını queercyprus@gmail.com e-mail adresine ulaştırmaları istendi.

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