Korkmaz Polat, tecrübelerini paylaştı

Korkmaz Polat, kısa sürede hazırlanan organizasyonda hedef kitle olan tiyatro ekibi ve üniversite öğrencileriyle birlikte olmaktan keyif aldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM) bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü’ne bağlı UKÜ Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından ünlü aktör, sunucu ve seslendirme sanatçısı Korkmaz Polat ile söyleşi gerçekleştirildi

Korkmaz Polat, kısa sürede hazırlanan organizasyonda hedef kitle olan tiyatro ekibi ve üniversite öğrencileriyle birlikte olmaktan keyif aldığını belirterek, öğrencilerin tiyatro ve sinemaya dair sorular sormalarının önemli ve mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Mesleğinin popüler kültürle doğru orantılı olduğunu aktaran Polat, “Oyunculuk zor bir süreç ama bu süreci göze almak, kendine inanmak, kendine güvenmek, kendini doldurmak, sürekli yenilenmek ve en önemlisi sabırlı olmak gerek” şeklinde konuştu. Bu süreç için her zaman fırsat olduğunu kaydeden Polat, insanın kendi fırsatlarını kendisinin yaratması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dijital medyanın lütuf olduğunu belirten Korkmaz Polat, “Öykünmeden feyz almak önemli ama hep aynı şeyler olmadan, daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum” diyerek,özgün işler yapılarak, daha kalıcı etkiler bırakılabileceğini vurguladı.

Sinema, tiyatro, müzik ve felsefeden keyif duyduğuna değinen Korkmaz Polat, hayatın ve acıların insanları beslediğini, halkın da acıdan beslendiğini aktardı. Günümüz tiyatrosunun minimal düşündüğünü, eskiden daha kalabalık seyirci kitlesi var ken şimdi daha az kişiyle gerçekleştirdiğini hatırlatan Polat, tiyatroda ilerlemek isteyen ve istedikleri yere gelemeyen kişilerin beklentilerini yüksek tutmamalarını, ayaklarını yere sağlam basmaları konusunda da tavsiyede bulundu.