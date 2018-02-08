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“Kıbrıslı Türklerin Siyasal Yaşamı, Seçim Sistemi ve Seçim Analizleri” tartışıldı

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“Kıbrıslı Türklerin Siyasal Yaşamı, Seçim Sistemi ve Seçim Analizleri” tartışıldı
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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) ‘Salı Söyleşileri’  kapsamında, dün akşam, “Kıbrıslı Türklerin Siyasal Yaşamı, Seçim Sistemi ve Seçim Analizleri” tartışıldı.
GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, dernek lokalinde yer alan ve Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşide,  Akademisyen Mehmet Hasgüler, Ulaş Gökçe ve Bülent Evre konuştu. 
Güzelyurt Milletvekilleri Armağan Candan ve Hasan Büyükoğlu ile Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de izlediği söyleşide, sorular sorulup yanıtlar da verildi.
GÜKAD açıklamasında, “konuşmalarda ortaya çıkan ortak kanının, ‘Seçim Yasası’nın tadil edilmesi gerektiği’ olduğu” belirtildi.
Etkinliğin sonunda, GÜKAD Kurucu Üyesi Akademisyen İlksoy Aslım’a, bugüne kadar derneğe yaptığı katkılardan ötürü  plaket taktim edildi. 

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