Kemal Saraçoğlu Vakfı’na anlamlı bağış

Şirinler Müzikal Çocuk Tiyatrosu ve Şovmen İllüzyonist Enver Ertaş’ın illüzyon gösterisinin de yer aldığı etkinlik gelirinin bir kısmı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edildi.

Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Final Organizasyon’un önderliğinde, Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü, Levent Schools ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sponsorluğunda düzenlenen Sihirli Hikayem ve Müzikal Çocuk Tiyatrosu çocukların beğenisine sunuldu.

Müzikal tiyatrosundan elde edilen gelirin bir kısmı, organizatör Yıltan Tozakı tarafından Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce’ye teslim edildi.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, böylesi bir organizasyonda Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı üye çocuklarını da düşünen Yıltan Tozakı’ya, sponsor olarak destek veren herkese, tiyatro oyuncuları ve illüzyoniste ve ayrıca bilet alarak destek veren bağış severlere sonsuz teşekkürlerini sunarak, vakıf bağış plaketini Yıltan Tozakı’ya takdim etti.