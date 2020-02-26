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Kaybolan Kültürümüz - Yorganlarımız” sergisi dün akşam açıldı

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Akademi Sanat Derneği’nin “Kaybolan Kültürümüz - Yorganlarımız” sergisi dün akşam, Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda ziyarete açıldı.

Kaybolan Kültürümüz - Yorganlarımız” sergisi dün akşam açıldı

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, açılışa, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, yorgancı ustaları  merhum Kemal Dirgen’in kızı, Salahi Yorgancıoğlu’nun torunu Salahi Döşemeci ve çok sayıda katılımcı katıldı. 

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu, tamamı orijinal olan ve el emeği göz nuru ile yapılan yorganları toparlayarak sergilediklerini belirterek, yorganların kaybolan kültürlerden biri olduğuna dikkat çekti. 

Eroğlu, serginin Cumartesi gününe kadar açık olacağını da belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti. 

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