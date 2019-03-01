Kanser konusu çok yönlü irdelenecek

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kanser konusunda geniş kapsamlı bir panel düzenleniyor.

UKÜ Biyoteknoloji Araştırma Merkezi, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ve Kanser Araştırma Vakfı (KAV) ortak çalışmasıyla kanser konusunda UKÜ’de 6 Mart Çarşamba günü yapılacak olan panele KAV Başkanı ve dünyaca ünlü Kanser Araştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz de katılacak.

BRT Müdürü Aysu Basri Akter’in moderatörlüğünde yapılacak olan ‘Kanserle Yaşamak ve Yeni Gelişmeler Paneli’ 6 Mart Çarşamba günü UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda saat 16.00 -18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Panelde KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz ‘Kanser Bilgisinde Yeni Bir Gelişme’, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)Akademisyeni Prof. İsmail Toröz, ‘Çevre Kirliliği ve Kanser İlişkisi’, İTÜ – KKTC Kampüsü Akademisyeni Dr. Gülsün Meral `Kanser ve Beslenme` ve Dr. Ömer Diker ise ‘Kanserde Sık Sorulan Sorular, Doğru Bilinen Doğrular/Yanlışlar’ adı altında sunumlar yapacak.

Panel halka açık ve ücretsiz olacak.