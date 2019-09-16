Kalavaç rengarenkti

8’inci Kalavaç Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu

8’inci Kalavaç Kültür Festivali dün gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan festival gün boyu devam etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy iş birliğinde hazırlanan festivalin açılışı sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımı ile yapıldı.

Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy açılışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen festivalin bu yıl köyün simgesi haline gelen geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ayşe Cangül’ün anısına yaptıklarını kaydetti.

Karasoy, festivali düzenlemekteki amaçlarının Kıbrıslı Türklerin yerel değerlerini yaşatmak ve kültürünü geleceğe taşımak olduğunu belirtti. Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de Kıbrıs kültürünün yaşatılması gerektiğini belirterek, bu amaçla festivali düzenleyen herkese teşekkür etti.

Belediye sınırları içindeki refüjlerde çevre düzenlemelerinden dolayı kendisini tebrik ettiklerini belirten Karavezirler, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini ve 17 kilometrelik refüj düzenlemesinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Değirmenlik Belediyesinin refüjlerdeki çevre düzenlemesinin önemine işaret ederek, “havaalanından çıktıktan sonra ilk izlenim önemlidir. Refüjlerin pislik içinde olduğu bir yol bulmak yerine çiçeklerle bezenmiş yolların bizi karşılaması önemlidir” dedi… Akıncı belediyelerin muhtarlıklarla, halkla, sivil toplum örgütleri ve bölgelerindeki askerle işbirliğinin önemine işaret etti, “güçlerinizi birleştirdiğimizde yapamayacağımız, başaramayacağımız bir şey yoktur” vurgusu yaptı.