banner107
Retro yine Girne’yi salladı
Retro yine Girne’yi salladı
36 0
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
30 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
175 0
5.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
40 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
365 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
banner82
banner147

Kadınlar Birliği yardımlarına devam ediyor

banner27

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle, Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’ne yardımda bulundu

Kadınlar Birliği yardımlarına devam ediyor
banner137

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk kapsamında yardımlarına devam ediyor. 

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin yaptığı açıklamada yapılan etkinliklerden elde edilen gelirleri,  ihtiyaçlı kişi veya kişilere,  birlikleri aracılığı ile geri döndürmeye gayret gösterdikleri belirtildi. Bu doğrultuda  Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki hastaların da unutulmadığı ifade edilerek,  her hasta için alınan eşofman takımları ve çorapların birlik Genel Başkanı Gülten Feridun, Lefkoşa Yöntem Kurulu Başkanı Halide Tunceri ve  bir grup  yönetim kurulu üyesi  ile Başhekim Abidin  Akbirgün'e teslim edildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.