Kadınlar Birliği yardımlarına devam ediyor

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, yapılan etkinliklerden elde edilen gelirlerle, Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’ne yardımda bulundu

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Yönetim Kurulu, sosyal sorumluluk kapsamında yardımlarına devam ediyor.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Lefkoşa Merkez Şubesi’nin yaptığı açıklamada yapılan etkinliklerden elde edilen gelirleri, ihtiyaçlı kişi veya kişilere, birlikleri aracılığı ile geri döndürmeye gayret gösterdikleri belirtildi. Bu doğrultuda Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış, Ruh ve Sinir Hastanesi’ndeki hastaların da unutulmadığı ifade edilerek, her hasta için alınan eşofman takımları ve çorapların birlik Genel Başkanı Gülten Feridun, Lefkoşa Yöntem Kurulu Başkanı Halide Tunceri ve bir grup yönetim kurulu üyesi ile Başhekim Abidin Akbirgün'e teslim edildi.