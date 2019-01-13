banner255
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
Issız adadaki otel, yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor
80 0
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
88 0
 
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
23 0
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
22 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
17 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
140 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
26 0
banner82

Jeep Renegade sahibini buldu!

banner27

banner210
Jeep Renegade sahibini buldu!
banner215

Yılın en büyük kampanyasını gerçekleştiren Alpet Kıbrıs, 11 Ocak Cuma günü Golden Tulip Hotel'de noter huzurunda yapılan çekiliş ile 50 finalist arasından Jeep Renegade talihlisini belirledi.

200.000 clubcard kullanıcısı arasından belirlenen 50 finalist arasından Jeep Renegade marka aracın sahibi yapılan çekilişle Hüseyin Şan oldu.

Çekilişte duygu ve düşüncelerini ifade eden Hüseyin Şan, “Hiç beklemiyordum, çok heyecanlı ve mutluyum, böyle bir hediye kazanmak gerçekten büyük sürpriz oldu. Alpet'e çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Büyük heyecanla gerçekleşen çekiliş sonunda Jeep Renegade marka aracı teslim alan Hüseyin Şan'ı tebrik  eden Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak, “Bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Hüseyin Bey'i  tebrik ediyor, iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bu bizim için henüz başlangıç, kampanyamız devam ediyor. Temmuz'da ev hediyemizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Temmuz ayına kadar yine bir çok çekilişler olacak.” dedi. 

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.