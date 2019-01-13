Jeep Renegade sahibini buldu!

Yılın en büyük kampanyasını gerçekleştiren Alpet Kıbrıs, 11 Ocak Cuma günü Golden Tulip Hotel'de noter huzurunda yapılan çekiliş ile 50 finalist arasından Jeep Renegade talihlisini belirledi.

200.000 clubcard kullanıcısı arasından belirlenen 50 finalist arasından Jeep Renegade marka aracın sahibi yapılan çekilişle Hüseyin Şan oldu.

Çekilişte duygu ve düşüncelerini ifade eden Hüseyin Şan, “Hiç beklemiyordum, çok heyecanlı ve mutluyum, böyle bir hediye kazanmak gerçekten büyük sürpriz oldu. Alpet'e çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Büyük heyecanla gerçekleşen çekiliş sonunda Jeep Renegade marka aracı teslim alan Hüseyin Şan'ı tebrik eden Alpet Kıbrıs Ülke Müdürü Mehmet Fatih Toprak, “Bu heyecanı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Hüseyin Bey'i tebrik ediyor, iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bu bizim için henüz başlangıç, kampanyamız devam ediyor. Temmuz'da ev hediyemizin çekilişini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Temmuz ayına kadar yine bir çok çekilişler olacak.” dedi.