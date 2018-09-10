İsmet Kotak, yarın anılacak

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine katkıları bulunan gazeteci-yazar, politikacı ve eski bakanlardan İsmet Kotak, yarın Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.

Oğlu Tonguç Kotak konuyla ilgili yazılı açıklamasında; “Yedi yıl önce 11 Eylül 2011 günü kaybettiğimiz eski bakan ve milletvekillerimizden, var oluş mücadele tarihimizde büyük katkılarda bulunmuş, basın ve kooperatiflerimizin duayeni ve cumhuriyetimizin kuruluş kararını alan hükümette görev yapmış İsmet Kotak, 11 Eylül Salı günü saat 09.30’da kabri başında anılacak” dedi.