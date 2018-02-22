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İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devlet bakanlarıyla işbirliği mutabakatı yapıldı

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İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı’na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, üye birçok ülkenin Çalışma Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirerek, üye devletlerin bakanlarıyla işbirliği yapılması üzerine mutabakat sağladı

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devlet bakanlarıyla işbirliği mutabakatı yapıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Konferansı’nda yaptığı konuşmada üye devletlere işbirliği çağrısı yaptı. 

Konferans çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye birçok ülkenin Çalışma Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Çeler, üye devletlerin bakanlarıyla işbirliği yapılması üzerine mutabakat sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çeler, KKTC işgücü piyasası üzerine bilgi verdi.

Zeki Çeler, işgücü piyasasında işbirliğinin yalnızca yeni fırsatlar sunmayacağını, tüm dünyada büyük bir sorun olan insan kaçakçılığın da önüne geçilmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, KKTC hükümeti olarak sorunların çözülmesi adına üye devletlerle birlikte hareket etmeye hazır olduğunu kaydetti.

DİĞER TEMASLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, çalışmak için KKTC’ye gelen vatandaşı olan ülkelerin bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdi. 
Çeler, söz konusu ülkelerin vatandaşlarının KKTC’ye getiriliş koşullarında yaşanan sıkıntıların aşılması ve kayıt dışı bir statüye düşmemeleri için somut adımlar atılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Bakan Çeler Konferans öncesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen ve Cidde merkezli İslam Kalkınma Bankası ve İslami Dayanışma Fonu yetkilileri ile de görüştü.

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