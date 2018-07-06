İskele’de Karadenizliler Gecesi

Geleneksel İskele Festivali’nde Karadenizliler Gecesi düzenlendi

“50. Geleneksel İskele Festivali” içerisinde yer alan Karadenizliler Gecesi önceki akşam yapıldı.

Bu yıl 26.’sı gerçekleşen gecede Karadenizli sanatçı Salih Yılmaz sahne aldı.

Etkinlik saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sahneye ilk çıkan ekip, İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Ekibi olurken, Kuzeyin Yıldızları İskele büyükler ve Kuzeyin Yıldızları Girne küçükler ekipleri ayrı ayrı gösteri sundu.

Genç ve çocuklardan oluşan horon ekipleri, beğeni topladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, “43 yıl önce Kuzey’ den Kuzey’e adamızda başlayan dostluk, birliktelik ve de kardeşlik her geçen gün daha da büyüyor, bizleri daha da birbirimize bağlıyor” dedi.

26. Karadenizliler Gecesi, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Salih Yılmaz konseri ile son buldu.