banner255
banner69
GG'de 9 imza birden
GG'de 9 imza birden
444 1
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
41 0
 
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
138 0
97 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
495 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
202 0
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
Hamitköy'de, Kone ve Camara imzaladı
190 0
banner374

İskele'de ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme

banner27

İskele Sağlık Birimi ve Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği iş birliğiyle Şehit İlker Karter İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi

İskele'de ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme

İskele Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Birimi ve Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verildi, diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, klinikte görevli Diş Hekimi Lydia İnce, Şehit İlker Karter İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.

“Evde sağlık herkese sağlık, hizmet gönül işidir” ana sloganıyla 4 hemşiresiyle hizmet verdiği belirtilen İskele Belediyesi Sağlık Birimi, halk sağlığı için projeler hazırlayarak farkındalık yaratmaya devam ediyor. 

Öğrencilere, Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli Diş Hekimi Lydia İnce tarafından ağız ve diş sağlığı hakkında eğitici bir o kadar da eğlendirici bilgiler verildi.

Şeker ve şekerli gıdaların ağız ve diş sağlığına verdiği zararlar üzerinde durulan eğitimde çocuklara maket diş üzerinde dişin nasıl ve ne kadar süreyle fırçalanması gerektiği de anlatıldı.

Seminerin sonunda İskele Belediyesi Sağlık Birimi, eğitime katılan çocuklara diş fırçası ile diş macunu hediye etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.