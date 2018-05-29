İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi

İskele Belediyesi ile Gençlik Merkezi, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle düzenleyecekleri etkinlikleri, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın ölümü nedeniyle ileriki bir tarihe erteledi.

Gençlik Merkezi Başkanı Mustafa Özgü, yazılı açıklamasında, “1 Haziran Çocuk Günü” etkinliklerinin ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Özgü, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), Yeşilay ve Gençlik Merkezi’nin birlikte düzenlediği “31 Mayıs Sigara İçmeme Günü Resim Yarışması”nın da daha sonra yapılacağını duyurdu.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da, 31 Mayıs Perşembe günü yapılacak Çocuk Şöleni programını erteledi.

İskele Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, hayatını kaybeden Ercan Kaya Kunduracı’nın İskele’nin sevilen ve sayılan isimlerinden Emine- Cantaş Kunduracı çiftinin torunu olduğu belirtildi.