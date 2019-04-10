İlaçlardan uzak, doktorlara yakın olun

Girne Üniversitesi Hastanesi ve Bindayı School işbirliğinde “Çocuk Sağlığı, Gelişimi, Psikolojisi ve Beslenmesi” adlı seminer düzenlendi

Girne Üniversitesi Hastanesi ev sahipliğinde, Bindayı Eğitim Merkezi tarafından, “Sağlıklı Yarınlar İçin Farkındalık” sloganıyla organize edilen “Çocuk Sağlığı, Gelişimi, Psikolojisi ve Beslenmesi” konulu seminere Pediatrik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kudret Çağlar, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu ve Diyetisyen Mehmet Miralay çocuk sağlığı açısından önemli bilgiler verdi. Seminere veliler ile beraber Bindayi Eğitim Merkezi çalışanları ve yakınları da katılım sağladı.

“Çocuk Sağlığı, Gelişimi, Psikolojisi ve Beslenmesi” seminerine ilgi büyük oldu. Veliler, konuşmacıları dikkatlice dinlerken, seminerin sonunda önemli sorularına da cevaplar aldı.

DOÇ. DR. ÇAĞLAR: “İLAÇLARDAN UZAK, DOKTORLARA YAKIN OLUN”

Doç. Dr. Kudret Çağlar ise konuşmasında çocuklara bir hastalık anında nasıl müdahale edileceğinden bahsetti. İlaç kullanımına değinen Çağlar, ailelere ilaçlardan uzak, doktorlara yakın olmalarını tavsiye etti. Anne sütünün önemine dikkat çeken Çağlar: “İlk 4 ayda anne sütü verilmesi gerçekten son derece önemli. Tüm annelerin bu konuya büyük hassasiyet göstermeleri gerekiyor” dedi. Pediatrik Onkoloji Uzmanı Çağlar, ülkemizdeki aşı oranına da dikkat çekerek, ülkemizde herkesin aşı yaptığı bilgisini verdi ve sadece uzmanlardan bu hizmetlerin alınması konusunda velileri uyardı.

DR. BEYOĞLU: OTİZM, DİKKAT EKSİLİĞİ VE DEPRESYON TEDAVİLERİNDE AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu’da, Otizm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Depresyon hastalıkları hakkında bilgi vererek, “Otizm, dikkat eksiliği ve depresyon tedavilerinde ailelere büyük görev düşüyor.” dedi. Beyoğlu bu hastalıkların teşhisi konulduğunda ne yapılması gerektiğini anlattı. Erdem Beyoğlu Otizm hastalığının, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, “Hastalık çok küçük yaşta başlıyor ve tedavisi iyi bir şekilde yürütülmediği takdirde ömür boyu sürebiliyor. Otizm hastalığının tedavisi özel eğitimle verilmektedir; bu süreç de ciddi sabır ve zaman ister” dedi. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu hastalığı konusunda tanının erken ve doğru teşhis edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Erdem Beyoğlu, “Bu hastalık çocuklarda unutkanlık, davranış bozukluğu ve kurallara uymama etkisi yaratıyor. Tedavi dışında ailelerin çocuklara daha çok zaman ayırarak, dikkatlerini arttırmanın yararlı olabileceğini ifade edebilirim” dedi. Konuşmasında son olarak, çocuklarda depresyon hastalığı konusuna değinen Dr. Beyoğlu, depresyon hastalığının özellikle ergenlik döneminde meydana çıktığını kaydetti. Beyoğlu, Depresyon hastalığının en önemli tedavisinin huzurlu bir ortam olduğunu söyleyerek bu konuda ailelere büyük görev düştüğünü ifade etti. “Huzurlu bir aile ortamı tedavi sürecine büyük katkıdır” diyen Dr. Beyoğlu, konuşmasının sonunda özellikle teknolojinin günümüzde çocuklara etkisinin büyük olduğunu yineledi ve ailelerin çocuklarıyla sıkça sosyal aktiviteler yapmasını tavsiye etti.

DİYETİSYEN MİRALAY: DENGELİ BESLENME KONUSUNDA ÖZELLİKLE AİLELERİN EĞİTİM ALMASI GEREKİYOR

Seminerde son olarak Diyetisyen Mehmet Miralay bir konuşma yaptı. Aşırı ve dengesiz beslenmenin Obezite hastalığını tetiklediğini söyleyen Miralay, nasıl beslenilmesi gerektiğinden bahsederken, aşırı ve dengesiz beslenmenin çocukları küçük yaştan obezite hastalığına ittiğini vurguladı. “Çocuklara zararlı yiyecek ve içeceklerin verilmemesi konusunda sizleri bir kez de Diyetisyen olarak ben uyarmak isterim. Meyvenin hayatımızda çok önemli bir yeri var; aileler olarak sizler çocuklarınızın bolca meyve tüketmesini sağlamalısınız” diyen Miralay, 2005 ve 2007 yıllarında bu konuda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, ülkemizde bu konuda son yapılan araştırmada, insanlarının büyük bir bölümünün dengesiz beslendiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Dengeli beslenme konusunda özellikle ailelerin eğitim alması gerektiğine inandığını belirten Miralay, “Ebeveynlerin, en azından çocuklarının yanında kendi beslenmelerine de dikkat etmesi son derece önemlidir” dedi.

Bindayı School Direktörü Münevver Bindayı, Girne Üniversitesi Hastanesine ve velilere teşekkür etti. Etkinlik plaket takdimi ile sona erdi