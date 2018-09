İki Toplumlu Stelios Ödüllerini kazananlar açıklandı

Kıbrıs’ta iki toplumdan bireylerin işbirliği yapmalarını cesaretlendirmek, Ada da kalıcı barışa katkıda bulunmak amacıyla 10 yıldır sürdürülen Sir Stelios Haji-Ioannou, İki Toplumlu İşbirliğini Teşvik Ödüllerini kazananlar belirlen. 2018 yılı için toplamda 500 bin avro, 50 Takım için takım başına 10’ar bin avro nakit para olarak belirlenen ödülleri kazanmak için bu yıl 700 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum başvuruda bulundu. Stelios Hayırseverlik Vakfı 2009 yılından bu yana iki toplumlu işbirlikleri için toplamda 3 milyon 250 bin avro değerinde ödül verdi.

Bu yılki ödül töreni 3 Ekim’de yapılacak ödül kazananlar ve eşleri davet edilecek. Ödül töreni Lefkoşa’daki vakfin yeni adresi olan, 5 Markou Drakou Sokak’ta ve Ledra Palace Hotel’e yürüme mesafesinde bulunan, Stelios Hayırsever Vakfı Genel Merkezi’nde yapılacak. Kazananlara etkinliğe özel giriş kartları gönderilecek. Ödülleri kazananlar, iş, sanat, spor, sivil toplum ve her türden işbirliğinin yanında ‘özel hayattaki ortaklıkları’ gibi birçok farklı alandan seçildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada; seçim yapılırken, ödüllerin %60’ı ödüllere ilk kez başvuranlara, geriye kalan ödüller daha önce başvurup alan veya almayanlar arasından belirlendiği, dağılımın bu şekilde olmasının bir sebebi yeni işbirliklerini motive etmek ve aynı zamanda işbirliği yapanların her yıl başvurabilmelerini cesaretlendirmek olduğu vurgulandı.

Özellikle ‘Özel hayattaki ortaklıklar’ kategorisindeki başvuru sayısında, diğer kategorilere oranla bu yıl büyük artış olmuştur. Bu kategorideki başvuru sayısı, bu yıl geçen yıla oranla 2.5 kat daha fazla oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ‘özel hayattaki ortaklıklar’ katagorisine cömert bir şekilde ödül verildi.

Stelios Hayırseverlik Vakfı’ndan bu yıl ödül kazanan 50 iki toplumlu takımın listesi şöyle:

“ Özel Hayattaki Ortaklıklar Kategorisi - 16 takım

1. Konstantinou - Mustafa

2. Georgiou - Tosun

3. Siamptani - Tunçbilek

4. Christoudia - Gümüşkut

5. Polydorou - Kormazel

6. Sea - Doluay

7. Pogiatzea - Ataser

8. Louca - Ozkarsiyakali

9. Kyriakoude - Toker

10. Hadjiioannou - Kahvecioğlu

11. Onbasi - Onbasi

12. Avgousti - Akdoğu

13. Elia - Olgun

14. Christofides - Yüksek

15. Savvidou - Beidoğlu

16. Pilakouta – Ersoy

İş Kategorisi - 9 takım

17. Lemis - Sağıroğlu (ortak hukuk bürosu)

18. Roussounidou - Senyigi (Mandiratimes.com websitesi)

19. Ioannou - Banu (geleneksel yemek tarifleri ve tatlıların yer aldığı kitap baskısı)

20. Stavrou - Doluay (1800’den fazla üyesi olan start-up şirketler için dijital platform)

21. Tsaknakis - Erk ( Sağlık sektörü ile ilgili dijital rehber)

22. Lordos – Erönen (mimari mirasımızla ile ilgili yürüyüş turları)

23. Siahinian - Cananoglu (Birleşik Bira Mayalama – Barış için İçelim Projesi )

24. Constantinou - Koroglu (iç mekan ve mobilya tasarımı ve üretimi)

25. Kouklos - Fasli (kayak tamir hizmetleri ve eğitimleri)

Sanat Kategorisi - 8 takım

26. Pantelides - Keleşzade (Kitap basımı ve çevirisi)

27. Stelicos - Gökyiğit (İki toplumlu fotoğraf sergisi katılımı)

28. Petrondas - Saldun (Kısa film ‘Av’)

29. Charalambous - Güçlü (İki toplumlu müzik grubu – ‘Kör Adamın Hikayesi’)

30. Papachristoforou - Yıkık (İki dilde yazılmış şiir kitabı )

31. Hadjipetrou - Kozal (sağır kişiler için tiyatro oyunu)

32. Modestou - Yahi (Moda tasarımcıları – Kıbrıs’ın moda mirası)

33. Michail - Bolayır (Sanat terapi atölyesi)

Sivil Toplum Örgütleri - 6 takım

34. Missirlis - İmge

35. CYMEPA – Biyoloji Topluluğu (İki toplumlu çevre projeleri)

36. Perentos - Hızlı (Laona Vakfı ve Lefke Sivil Toplum Örgütü – terk edilen maden çalışması)

37. Archimandrides - Aygın ( Çok toplumlu halkın katılımıyla, ada barışını ve adanın birleşimini destekleyen insiyatif)

38. Manoli - Osman (Lefkoşa’da Barış için bisiklet sürme projesi)

39. Heracleous - Bilen (Feminist Projesi)

Bilim Kategorisi - 5 takım

40. Kofou - Zorba (Research project on mental illness between GC & TC)

41. Hadjikyriacou - Ozkul (History professors - project upon inter-communal coexistence on the island)

42. Hadjipanayi - Evcimen (Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin hayat ve eğitim durumlarını iyileştirmek için iki toplumlu araştırma projesi)

43. Karra - Ekinci (Akademisyenler için Kıbrıs Araştırma Ağı)

44. Zenonos - Karşılı (Kayıp Şahıslar Komitesi arkeologları)

Spor Kategorisi - 4 takım

45. Pantopiou - Elektrikçi (Milyon iletişim, marathon, bisiklet yarışları, yüzme yarışları, vs. organizasyonları)

46. Theocleous - Köroğlu (Klasik rallycilerin ortak yarışlara katılımı)

47. Nea Salamina - Magusa FC (Dostluk maçı)

Diğerleri - 3 takım

48. Karageorgis - Akkorlu (Anafoyta Köyü ile ilgili kitap)

49. Maratheftis - Akinci (Savaş Gazileri)

50. Mytides - Güden (Pile Köyü’nün muhtarları)

Stelios:İki toplum arasındaki ilişkilerin insanı bazda ilerlemiş olduğunu gördüm

Bu yılki ödüller için yorum yapan Sir Stelios Haji-Ioannou iki toplum arasında insani bazdaki ilişkilerin ilerlediğini görmenin kendisini mutlu ettiğini, uzun vadede Ada da kalıcı barış için çabalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Ioannou bu yılki ödüllerle ilgili yorumu şöyle:

“Kıbrıs’ta iki toplumlu proje yapmak için bu yıl benim için zor bir yıldı. Rekor sayıda başvuru aldığımız 2017 yılından sonra, bu yılki başvuru sayısında düşüş var. (Görüşme sürecindeki olumsuz havanın başvurulara yansıdığını düşünüyorum.) Buna rağmen, hala daha 700 civarında kişinin başvuruda bulunmuş olması, adadaki kalıcı barış çabalarımız için iyi bir rakamdır. Benim en favori kategorim olan ‘özel hayattaki ortaklıklar’ kategorisine başvurularda, geçen yıla kıyasla artış göstermiştir. Geçen yıl bu kategoriye 9 takıma ödül vermiştik, bu yıl ise 16 takım ödül aldı. En azından iki toplum arasındaki ilişkilerin insanı bazda ilerlemiş olduğunu gördüm. Uzun vadede adada kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz. “ Lha