banner411
banner69
56 0
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
Tabelalardan ne istiyorsunuz?
53 0
 
Çetinkaya hayatta, Baf komada
Çetinkaya hayatta, Baf komada
53 0
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
62 yıllık terzilik mesleğini bırakıyor
97 0
Canlarını zor kurtardılar
Canlarını zor kurtardılar
975 0
Bekir’in yıldızlı golu
Bekir’in yıldızlı golu
125 0
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
25 saat boyunca durmaksızın temel dökümü yapacaklar
787 0
banner374

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri tanıtımı yapılıyor

banner27

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri tanıtımı yapılıyor

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri çarşamba günü “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılacak. Toplantı saat 11.00’de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal konut projesiyle amaçlanan şu şekilde ifade edildi:

“İhtiyaç duyulan bölgelerde konut sorununa çözüm üretmek; yurttaşlarımızın yaşadıkları topraklardan başka bölgelere göç etmeleri yerine, kendi bölgelerinde kök salarak, en temel insan hakkı olan elverişli konutlara sahip olmalarını sağlamak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmak; sadece kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki vatandaşlarımızın da konut sahibi olabilmelerini sağlamak”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.