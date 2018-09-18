Hamitköylüler piknikte buluştu

Geleneksel 7. Hamit'in Torunları’nın buluşma pikniği Armani Koruluğu’nda gerçekleştirildi

Geleneksel 7. Hamit'in Torunları’nın buluşma pikniği geçtiğimiz Pazar günü Hamitköy’de gerçekleştirildi.

Hamitköylüler’in atalarının diktiği ağaçların olduğu Armani Koruluğu’nda, Mehmet Altuner ve Emine Buba Ömerpaşa’nın organizesiyle düzenlenen pikniğe yoğun ilgi vardı.

Salih Buba’nın ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin girişimi ile hazırlanan piknik alanında, pikniğe katılanlar birbirleriyle hasret giderip, sohbetler ettiler.

Çocuklar için düzenlenen ip çekme, torba yarışı ve yumurta taşıma yarışmaları sonrasında çocuklara verilen hediyeler çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Güzel bir gün geçiren Hamitköy’ün kurucusu Hamit Buba’nın soyundan gelen Hamitköylüler (Hamit Mandrezliler) piknik sonunda alanın temizliğini de yapmayı ihmal etmedi.