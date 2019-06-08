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Hala Sultan’a 600 kişilik ziyaret

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600 ziyaretçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret etti

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Hala Sultan’a 600 kişilik ziyaret
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İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi, Ramazan Bayramı Dolayısıyla Din İşleri Başkanı Talip Atalay önderliğinde 600 civarında ziyaretçinin Güney Kıbrıs’taki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs’taki dini liderlerin (Atalay ve 2. Hrisostomos) inanç ve ibadet özgürlükleri üzerinde 2014 yılında vardıkları anlaşmaya dikkat çekilerek, ziyaretin gerçekleşmesinde katkısı bulunan yetkili, kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

İsveç’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anna Olsson Vrang, konuyla ilgili açıklamasında “Kıbrıs'ın bütün dini liderlerinin din özgürlüğü konusundaki ortak çabalarının, herkes tarafından beslenmesi ve desteklenmesi gereken açık bir umut işareti olduğunu” ifade etti.

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