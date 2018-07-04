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Hakan Mengüç yarın GAÜ’de

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Yaşam Koçu Hakan Mengüç, Girne Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği “Eğitimde Uluslararası Liderler Formu”na katılacak.

Hakan Mengüç yarın GAÜ’de
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Forum, yarın, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Eğitimde Uluslararası Liderler Formu”: kendini tanıma, bilinçaltı, topluluk önünde konuşma ve içsel motivasyon konusundaki seminerleri ile tanınmış psikoterapist ve yaşam koçu Hakan Mengüç’ün yanında, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek

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