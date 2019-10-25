Gönyeli’de Lütfiye Özipek rüzgarı

Gönyeli Gençlik Festivali’de Lütfiye Özipek rüzgarı esti. Muhteşem bir atmosferin yaşandığı gecede Özipek; geniş repertuvarı, naif ve eşsiz sesiyle keyifli bir akşam yaşattı

İkincisi düzenlenen Gönyeli Gençlik Festivali’de önceki akşam Lütfiye Özipek rüzgarı esti. Ülkemizin sevilen sanatçısı, sesinin O Ses Türkiye programında aldığı birincilikle ismini duyuran Lütfiye Özipek Gönyeli Gençlik Festivali’nde birbirinden güzel şarkılarını söyledi. Gönyeli’de Pazartesi günü başlayan festivalin üçüncü gününde Lütfiye Özipek’in yanı sıra Kıbrıslı sanatçılar da yer aldı. Gecede ilk olarak DJ Haşim Volkan setleriyle sahne alırken ardından ise ülkenin sevilen gruplarından Positrone sahne aldı. Positronun ardından ise gecenin finalini Lütfiye Özipek yaptı. Lütfiye Özipek Gönyeli Belediye Bulvarı’nda kendisini dinlemeye gelen genç yaşlı herkese güzel bir gece yaşattı. Festivalin final gecesi, bu gece önce Dj Behiç’in performansı yer alacak, saat 21:00’de ise Sertap Erener sahneye çıkacak.