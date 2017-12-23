Girne Açık Pazar’da renkli yeni yıl etkinlikleri

Girne Belediyesi’nin, 22-25 Aralık tarihleri arasında çocuklar ve halk için yeni yıla özel olarak düzenlediği etkinlik programı başladı.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Açık Pazar’da kurulan zıp-zıp, film gösterisi, şişme oyun parkı, hareketli oyuncaklar ve trambolinin de yer aldığı oyun parkı her gün 11:00-19:00 saatleri arasında açık olacak.



Girne Açık Pazar’da yarın saat 14.00’te çocuklara özel yeni yıl partisi düzenlenecek. Etkinlikte; yüz boyama, eğlenceli oyunlar ve sevimli maskotların gösterileri yer alacak, ayrıca Noel Baba’dan çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.



Karaoğlanoğlu’nda Belediye Parkı’nda yarın 13:00-17:00 saatleri arasında ise halka açık yeni yıl etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte, The Healers isimli müzik grubu saat14:30’da sahne alacak.