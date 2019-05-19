Günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirten Özyiğit, “Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, günümüz dünyasında, bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirterek, “Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın.” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu sabah saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla gelindiğini her zaman hatırlamak gerektiğine işaret eden Özyiğit, “O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası, akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur.” dedi.

“KURTULUŞ SAVAŞI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ YILLAR GEÇTİKÇE ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILMAKTADIR”

Özyiğit konuşmasına, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100’üncü yıldönümü. Bir başka deyişle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerine kalkışının ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçmiş durumda. Bu önemli ve anlamlı günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşarken, hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.” diyerek başladı.

Özyiğit, aradan yüz yıl geçse de, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemin, yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

Kurtuluş Savaşı’nın, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda temel adım olurken, Atatürk’ün aynı zamanda, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koyduğunu kaydeden Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirdiğini belirtti.

Bu anlamlı ve tarihi günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat gençlere armağan edilmesinin, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesi olduğunu söyleyen Özyiğit, “Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır.” dedi.

Özyiğit, şunları kaydetti:

“Bu önemli günde geçmişte yaşanan onurlu mücadeleleri, bugünlere hangi zorluklarla geldiğimizi her zaman aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekmektedir.

O günlerde yapılan fedakarlıklar, bugün bizlerin bu topraklarda başı dik, barış ve huzur içinde yaşamamız içindi. Bugün ise attığımız her adımda bunları hatırlayıp, onların bizlere bıraktığı mirası, akıl ve bilim yolunda parlatmak hepimizin boynunun borcudur.”

“SİZ GENÇLER KENDİNİZİ HER KONUDA GELİŞTİRMEKTEN GERİ KALMAYIN”

Günümüz dünyasında bilimde, sanatta, sporda, eğitimde, ekonomide kendini sürekli geliştiren toplumların ayakta kalabildiğini belirten Özyiğit, “Bu anlamda siz gençler kendinizi her konuda geliştirmekten geri kalmayın. Sorun, sorgulayın, araştırın. Kökeni, geçmişi, inanışı ve değerleri ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayın.” ifadelerini kullandı.

Gençlerden, toplumsal çıkarları her zaman bireysel çıkarların önünde tutmalarını isteyen Özyiğit, “Ve ne olursa olsun kimsenin sizi barıştan, birarada kardeşçe yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin.” diye konuştu.

Özyiğit, şöyle devam etti:

“Bizlere düşen görev de, daha kurumsal ve sürdürülebilir yapılar kurup, geleceğimiz olan siz gençlerimizin gelişimine katkı koymak, daha üretken, daha sağlıklı, belirli değer ve becerileri kazanmış, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygılı, ülkesine sahip çıkan bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Uğraş ve hedeflerimizin temelini bunun oluşturduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle, her türlü özveri ve çabayı göstererek, sizleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmen kardeşlerime de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”

Özyiğit, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.