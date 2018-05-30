FOLK-DER Otantik Kıbrıs Yemekleri Yarışması

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER),“Göster Yeteneğini Yap En Güzelini” sloganıyla Otantik Kıbrıs Yemekleri Yarışması düzenliyor.





Dernekten verilen bilgiye göre, yarışma 23 Haziran Cumartesi Dernek binasında yer alacak.





Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, yarışmayı yeni nesillere Kıbrıs yemeklerini doğru tanıtabilmek amacıyla düzenlediklerini, katılımcıların yemeklerinin Gurme Dergisi’nde ve ileride basılacak Kıbrıs Yemekleri Kitabı’nda da yayınlanacağını söyledi.





Yarışmaya başvuru için 0548 837 0700, 0548 870 4077 numaralı telefonlar ve derneğin facebook sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir.