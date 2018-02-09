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Egzersizler yapıldı, şarkılar söylendi

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Lefkoşa Kumsal Park’ta özel gereksinimli bireylerin katılımıyla “Fiziksel Aktivite’nin Önemi” konulu etkinlik düzenledi

Egzersizler yapıldı, şarkılar söylendi
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LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ile Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği işbirliğinde önceki gün Lefkoşa Kumsal Park’ta “Fiziksel Aktivite’nin Önemi” konulu etkinlik düzenledi. 


Özel gereksinimli bireylerin katıldığı keyifli ve öğretici etkinlikte Dernek Başkanı Yrd. Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız ve Dernek Başkan Yardımcısı olan Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu tarafından çocuklara ve gençlere yönelik hareketli yaşamın faydaları ve günlük yaşamda fiziksel aktivite yaparak hareketli zaman geçirmenin yöntemlerini anlatan bir sunuş yapıldı. 


Sunuş sonrasında çeşitli egzersizler yapıldı ve şarkılar söylenerek Kumsal Park’ta kısa bir gezinti yapıldı. 
Stüdyo 21’in de yer aldığı etkinlikte özel gereksinimli bireyler hem sağlık açısından yararlı bilgileri öğrendi hem de parkta oynayarak keyifli vakit geçirdi.

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