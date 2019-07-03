Edip Akbayram, gönülleri fethetti

Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne alan Türkiye’nin sevilen sanatçısı Edip Akbayram, binlerce kişiye muhteşem bir gece yaşattı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen 42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçısı Edip Akbayram önceki akşam muhteşem bir konser verdi.

Amfi açık konser alanında gerçekleşen konsere binlerce Edip Akbayram hayranı akın etti.

Sesiyle ve performansıyla kendisine bir kez daha hayran bırakan Sanatçı mütevaziliğiyle büyük beğeni topladı.

“Güzel Günler Göreceğiz” şarkısını yoğun istek üzerine iki kez seslendiren Edip Akbayram Konserde “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, Metris’in Önü” “İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkılarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte söyleyen Sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sanatçıya konser öncesi teşekkür plaketi takdim etti.