banner255
banner69
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
6 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
19 0
 
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
65 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
13 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
185 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
43 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
25 0
banner355

Değirmenlik Belediyesi'nden Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi'nde yeni yıl etkinliği

banner27

Sosyal Aktivite Merkezi’nin resim, seramik, dans, satranç ve tiyatro kursu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, palyaço, yüz boyaması, seramik ve resim sergisi ile danslar yer aldı

Değirmenlik Belediyesi'nden Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi'nde yeni yıl etkinliği

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi yeni yıl etkinliği düzenledi.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Aktivite Merkezi’nin resim, seramik, dans, satranç ve tiyatro kursu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, palyaço, yüz boyaması, seramik ve resim sergisi ile danslar yer aldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in eşi Mürvet Karavezirler ile birlikte katıldığı etkinliğe, Asbaşkan Yardımcısı Hasan Güneşel, Sosyal Aktivite Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler de katıldı.

Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve güzelliklerle gelmesini temenni eden Başkan Ali Karavezirler, çocukların yapmış olduğu ve sergilenen yeni yıl temalı seramikleri, resimleri çok beğendiğini söyledi.

Karavezirler ayrıca, yeni yıl etkinliğini organize eden Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır’a, Tevfik Babahan’a, Çiğdem Gökkaya’ya ve Barış Mekansız’a ve tüm eğitmenlere teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.