Dayanışma Evi’nde Avrupada Eğitim Günü Etkinliği

BritishCouncil Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna sağlamakta olduğu Burs yardım Programıçerçevesinde 21 Şubat’da (Çarşamba) Avrupada Eğitim Fuarı adında halka açık bir etkinlik düzenliyor. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde (Home ForCoorperation) yer alacak etkinlik 14.00 – 16 saatleri arasında olacak.

Avusturya, İtalya, Finlandiya, İsveç, Hollanda.Polonya. İrlanda Fransa ve Almanya’dan temsilcilerin yanısıraGüney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Yüksek Öğrenim kurumlarından da temsilciler katılıp kurumlarıyla ilgili bilgiler verip katılımcıların sorularını yanıtlayacaklar. Lha