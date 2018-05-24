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Çocukların uçurtma keyfi

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Glapsides Plajı’nda 13. Uçurtma Şenliği düzenlendi

Çocukların uçurtma keyfi
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 Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği ortaklığında gerçekleştirilen 26. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında, Glapsides Plajı’nda 13. Uçurtma Şenliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte Glapsides Plajı’na gelen çocuklar, gökyüzüyle buluşturduğu rengârenk uçurtmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları konuşmasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazimağusa Belediyesi ile işbirliğinde Gazimağusa Çocuk Festivali’ni gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mağusa Gelişim Akademisi Sorumlusu Refik Hazır da konuşmasında, “Önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi her gün çocukların öldürüldüğü bu sorunlu coğrafyada yapılabilecek en güzel etkinlik, uçurtma şenliğidir. Diyerek, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı katkı koyan herkese teşekkür etti.

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