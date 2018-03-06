banner107
5 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
41 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
132 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
128 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
23 0
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
43 0
banner82
banner147

Çocuklar kalplerindeki Dr. Küçük'ü resimle anlattı

banner27

Çocuklar kalplerindeki Dr. Küçük'ü resimle anlattı
banner137

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve İlköğretim Dairesi işbirliğinde düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması” sonuçlandı.
Birincilik ödülü Şenay Elibol (Polatpaşa İlkokulu), İkincilik ödülü Gülay Aksal (Doğu Akdeniz Doğa Koleji), üçüncülük ödülü Pervin Molla’ya (Gönyeli İlkokulu) verildi.
Jüri Özel Ödülü ise Rüya Özgül Buruk (Polatpaşa İlkokulu) ve Vakıf Özel Ödülü Laren Gece’ye (Mağusa Final İlkokulu) layık görüldü.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmaya 12 ilkokul, 193 resimle katıldı. Eserler, Osman Keten, Ozan Perçinci, Serkan İlseven ve Elif Ece Yiğit Aker’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.