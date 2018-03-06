Çocuklar kalplerindeki Dr. Küçük'ü resimle anlattı

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve İlköğretim Dairesi işbirliğinde düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması” sonuçlandı.

Birincilik ödülü Şenay Elibol (Polatpaşa İlkokulu), İkincilik ödülü Gülay Aksal (Doğu Akdeniz Doğa Koleji), üçüncülük ödülü Pervin Molla’ya (Gönyeli İlkokulu) verildi.

Jüri Özel Ödülü ise Rüya Özgül Buruk (Polatpaşa İlkokulu) ve Vakıf Özel Ödülü Laren Gece’ye (Mağusa Final İlkokulu) layık görüldü.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın İlkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmaya 12 ilkokul, 193 resimle katıldı. Eserler, Osman Keten, Ozan Perçinci, Serkan İlseven ve Elif Ece Yiğit Aker’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.